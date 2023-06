Luís Castro não será mais treinador do Botafogo. E vai treinar CR7

O técnico português aceitou a proposta do Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo, e se despede do Glorioso na noite desta quinta-feira (29). Qual será o impacto de sua saída para o líder do Brasileirão? Em entrevista exclusiva à Betfair, o ídolo Rivaldo falou sobre o momento – e os desafios – do Botafogo, O pentacampeão também fez comentários sobre o desempenho de São Paulo e Corinthians nos torneios continentais, e enviou uma mensagem a Raphael Veiga, que passa por fase difícil no Palmeiras.

Mesmo liderando o Brasileirão com 30 pontos, sete a mais que o segundo colocado, um dos principais motivos para a decisão do técnico do Botafogo aceitar o novo desafio foi a proposta salarial da equipe do Oriente Médio e também trabalhar com Cristiano Ronaldo, eleito o melhor do mundo pela FIFA por cinco vezes.

“No momento em que está o Botafogo, a saída do treinador com certeza prejudica o trabalho dos jogadores. O time já está acostumado a jogar de uma maneira e com a chegada de outro treinador podem acontecer mudanças táticas e poderá prejudicar todo o trabalho dos jogadores. Mas o treinador é profissional e tem que saber qual é a melhor opção para ele. Felizmente ele fez um bom trabalho pelo Botafogo, mas pensando na parte financeira e pessoal, é algo muito bom para o treinador aceitar esse desafio e também trabalhar com o Cristiano Ronaldo”, afirmou Rivaldo.

Rivaldo também comentou que acredita que o Fogão carioca ainda é um dos favoritos ao título brasileiro neste ano, e destacou também o grupo comandado por Luís Castro. “O Botafogo é, com certeza, um dos favoritos para ser campeão brasileiro, mas ainda é muito cedo para falar, o campeonato tem um turno inteiro para seguir e definir algo. O Botafogo é um time grande, que se ajeitou super bem com a SAF e não vejo uma estrela fazendo uma super diferença no Botafogo. Vejo bastante o trabalho bem feito, o clube está jogando muito bem pelo grupo que mantiveram. Eles tem um grupo super qualificado e estão de parabéns por tudo que têm conquistado até agora”, disse à Betfair o craque.

