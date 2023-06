O trecho da Rua Dom Pedro II entre as Ruas Marechal Deodoro

e Benjamin Constant ficará interditado nesta sexta-feira (30), das 8h às 13h, por conta do trabalho de remoção de três palmeiras com risco de queda.

A necessidade de remoção das palmeiras foi constatada em laudo elaborado pela Defesa Civil de Americana, que coordenará o trabalho.

“Estivemos no local e constatamos que as palmeiras estão oferecendo riscos de queda na via pública, próximo ao ponto de ônibus e expedimos um laudo de indicando a extração para prevenção de acidentes. Vamos coordenar todo o trabalho para que seja feito com toda a segurança”, explicou o coordenador da Defesa Civil de Americana, João Miletta.

O trabalho de remoção será executado pela CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz. A área pertence à empresa.