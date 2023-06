Trecho da marginal da Assef Maluf passa a ser via de mão dupla

A Prefeitura de Sumaré realizou esta quarta-feira (28) melhorias na Av. Fuad Assef Maluf

no Jardim Picerno, na região do supermercado Goodbom. Com trabalho da Secretaria de Mobilidade Urbana e Rural A partir desta quinta-feira (29/06), a marginal da avenida, entre o Balão do Portal Bordon e a Rua José Arnaldo Taques, será via de mão dupla.

A mudança vai atender os moradores da Vila Guaira, Jardim das Orquídeas, Parque das Flores e Condomínios Sumaré 1 e Sumaré 2. “Agora os motoristas que queiram seguir para essa região podem utilizar a mão dupla da marginal, sem ter que trafegar por oito quilômetros para fazer o retorno”, explicou o secretário de Mobilidade Urbana e Rural, Roberto Vensel.

Por determinação do prefeito Luiz Dalben, membros da secretaria se reuniram na semana passada com associações de moradores, lideranças de bairro e representantes dos condomínios para discutir melhorias no sistema viário do local.

