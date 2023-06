Sumaré tem 279.546 habitantes, aponta IBGE

A cidade de Sumaré tem 279.546 habitantes segundo Censo divulgado nesta quarta-feira (28/06) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O número é 16,6% maior que o último senso realizado há 13 anos (2010).

O Censo aponta ainda que Sumaré é 98º município com maior número de habitantes entre as 5,5 mil cidades brasileiras. O município ocupa a 28ª posição entre as cidades mais populosas do Estado é a 48ª com maior número de habitantes do Sudeste, média de 2,83 moradores por casa. Sumaré conta ainda com uma densidade demográfica de 1.821,56 habitantes por km², aponta o instituto.

BRASIL

O Censo 2022 mostra que a população do Brasil atingiu 203.062.512 pessoas, com aumento de 12,3 milhões desde a última coleta, feita para o Censo 2010. A diferença, de 6,5%, significa que o crescimento médio da população nos últimos anos foi de 0,52%, o menor registrado no país desde 1872, quando foi realizado o primeiro censo do país.

ESTADOS

São Paulo, Minas Gerais e o Rio de Janeiro são os três estados mais populosos do país e concentram 39,9% da população. Na sequência ficaram a Bahia, o Paraná e Rio Grande do Sul. Em sentido oposto estão os estados localizados na fronteira norte do Brasil., entre eles Roraima, que segue como o estado menos populoso (com 636 303 habitantes), seguido do Amapá e do Acre. O Censo 2022 mostra ainda que 14 estados e o DF tiveram taxas médias de crescimento anual acima da média nacional (0,52%) entre 2010 e 2022.

Apesar de ser o menos populoso, o estado com maior crescimento populacional foi Roraima, onde a taxa de crescimento média anual chegou a 2,92% no período, único a superar a marca dos 2% ao ano.

