Funcionários do DAE SBO recebem palestra sobre febre maculosa

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste promoveu nesta terça (27) e quarta-feira (28) palestra aos funcionários com o tema “Febre Maculosa”. Principais espécies de carrapatos, sintomas e medidas preventivas foram assuntos abordados pelo biólogo do Departamento de Vigilância em Zoonozes da Prefeitura, Luiz Eduardo Chimello de Oliveira.

LEIA TAMBÉM: Guardas levam carinho a garoto Miguel de Santa Bárbara

Diante da ocorrência de casos recentes de febre maculosa na região, a direção da Autarquia, por meio do setor de Segurança do Trabalho e da Divisão de Recursos Humanos (RH), observou a necessidade de reciclar as informações a respeito da doença uma vez que parte das equipes dos setores operacional e administrativo atuam em áreas de risco, como matas, margens de córregos e represas.

Na ocasião, os servidores foram alertados da importância de procurar imediatamente atendimento médico caso apresente sintomas, como febre alta, dor de cabeça e manchas no corpo após a picada do carrapato, bem como as medidas preventivas em caso de visita em áreas de possível infestação de carrapato. Os encontros ocorreram no Centro de Treinamento “Bepe Machado”, que fica nas dependências da Garagem do DAE.

FAÇA PARTE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP