Guardas levam carinho a garoto Miguel de Santa Bárbara

Guardas de Santa Bárbara levaram carinho ao garoto Miguel

Grupo Pernas que Abençoam da Lilica (que faz trabalhos com crianças com deficiência) e esta semana foi realizado esse sonho lindo do Miguel (cadeirante). ANIVERSARIO SURPRESA COM CHEGADA DA GUARDA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA. Foi incrível…

Data : 26/06/2023

As 20 horas

Bairro Rochelli II

Sta Bárbara d Oeste

Mae : Cristiane Passos

Aniversariante : Miguel Elias Passos de Oliveira

11 anos / Deficiente Físico cadeirante

O Grupo Pernas que Abençoam realizou sonho de aniversário do pequeno Miguel em ter um aniversário de Polícia.

Em contato com Inspetor Corassari da Guarda Municipal Sta Bárbara, que sempre esta disposição organizou a equipe e chegaram de supresa fazendo uma linda festa .

Segundo o Inspetor Corassari é muito gratificante poder participar da comemoração de aniversário desse garoto sonhador. Ele conquistou toda a corporação Azul Marinho…

Estiveram presentes o Inspetor Corassari, a patrulheira Ana e os patrulheiros Alehandro, Bartag, Brandão e Diniz.

Dizeres dos Pais: “Estamos anestesiados de emoção por tudo , foi muito além do que poderíamos imaginar , obrigada por amar nosso filho Miguel e nossa Família.”

