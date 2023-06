iFood reajusta ganhos de entregadores em nível acima da inflação

O iFood assumiu o compromisso de anualmente reavaliar a política de ganhos dos entregadores no fórum de lideranças da categoria em 2021. Em linha com o combinado, o iFood discutiu e aprovou um novo reajuste para os entregadores que passa a valer a partir do dia 03 de julho de 2023. O reajuste de ganhos representa em média 4,5% de aumento. É o terceiro ano consecutivo em que a empresa reajusta os valores pagos aos entregadores, considerando as oscilações nos preços dos combustíveis e também a inflação.

A iniciativa é parte do compromisso do iFood com a valorização, a capacitação e a educação de entregadores e entregadoras e tem sido a prioridade da empresa. Desde 2019, o iFood vem investindo em programas que vão desde as vantagens oferecidas pelo Delivery de Vantagens, como seguros, até cursos de capacitação para ajudar os entregadores e as entregadoras a se formarem no Ensino Médio.

“A agenda de valorização dos entregadores é prioritária para nós. Estamos constantemente dialogando com eles como uma forma de entender melhor as demandas prioritárias e de que forma podemos trabalhar juntos para alcançar melhorias operacionais, experiência do entregador com a nossa plataforma e que a categoria de entregadores seja cada vez mais valorizada e respeitada pela sociedade”, afirma Stella Chamarelli, diretora de Experiência dos Entregadores do iFood.

O reajuste

Os entregadores receberão em média um reajuste de 4,5%. Esse aumento fica acima da inflação registrada nos últimos 12 meses, que foi de 3,74%, de acordo com o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). Além disso, o valor da rota mínima também subirá 8,3% (de R$ 6,00 para R$ 6,50).

Desde 2021, o iFood reajustou por três vezes os valores pagos aos entregadores, levando em conta os aumentos nos preços dos combustíveis e a inflação.

Valorização

Desde 2019, o iFood vem trabalhando para oferecer diferenciais para os entregadores que trabalham com a sua plataforma. Um dos destaques são os seguros (incluindo seguro de vida, lesão temporária e invalidez), a assistência à saúde e o desconto em farmácias que são oferecidos de maneira gratuita no programa Delivery de Vantagens, que também conta com acesso aos pontos de apoio e diversas outras ofertas de serviços como planos de celular, com um dos melhores preços do mercado.

Nas últimas semanas, a empresa anunciou a criação da Central de Apoio Jurídico e Psicológico, uma parceria com a Black Sisters in Law e que tem como objetivo assegurar a segurança dos entregadores que são vítimas de agressões e ofensas.

Além disso, o iFood assinou a Carta-Compromisso Ethos sobre Trabalho Decente em Plataformas Digitais, sendo a primeira empresa brasileira a assinar o documento que visa melhorar as condições de trabalho em plataformas digitais e a melhora nas práticas, as políticas e os procedimentos internos das plataformas para oferecer condições justas de trabalho no Brasil.

Há ainda a frente de educação, que somente em 2022 formou cerca de 1.000 entregadores no Ensino Médio e, neste ano, a empresa pretende formar mais de 5.000 profissionais.

