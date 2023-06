Locutor de FM Americana acusado de golpe na Festa do Peão

Um locutor que trabalhava na rádio FM Vox90, de Americana,

foi acusado de golpe na venda de camarotes na Festa do Peão deste ano.

A empresária Franciellen Antunes usou as redes sociais para denunciar um locutor de rádio por golpe de venda de camarotes da Festa do Peão de Americana deste ano. Ela contou nos stories do instagram que comprou 2 lotes do locutor que se apresentava como sendo da Vox90 Rafinha Ramos e não recebeu.

Ramos deixou a rádio no começo do ano mas ainda se apresentava, diz a vítima, como fazendo parte do time da rádio.

A oferta inicial da vida por Ramos era de R$ 480, mas, ela conta, ele foi inserindo novos ‘serviços’ junto aos ingresso e o prejuízo total chegou aos R$ 1.250.

Francielle disse à reportagem que vai entrar na Justiça nesta segunda-feira para reaver os valores pagos. Ela citou o homem acusado de golpe nas postagens e ele apagou a conta algum tempo depois. Ela contou que, na sequência, mais pessoas entraram em contato dizendo que também pagaram pelo camarote e não receberam.

Além do Golpe do camarote, Ramos tem sido acusado de cobrar para tirar foto com os cantores sertanejos no camarim da Festa. Esse seria mais um golpe dado com sorteios nos quais ninguém nunca ganhava.

