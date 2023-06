A noite de sábado (17), foi de lotação na Festa do Peão de Americana, apesar do frio de 9º graus, com os shows mais aguardados do evento, como Jorge e Matheus, Zé Neto e Cristiano e Mateus e Kauan. O frio não intimidou a galera de cowboy.

Ao lado do prefeito Chico Sardelli, o governador do Estado, Tarcísio de Freitas, marcou presença no evento. Esteve também no rodeio o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado André do Prado.

Foi cogitada a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, após o prefeito ter feito o convite e Bolsonaro estar em São Paulo, mas não foi dessa vez.