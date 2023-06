Rafaella Santos abre o jogo sobre plásticas

Rafaella Santos abriu o jogo sobre as plásticas

(procedimentos estéticos) que realizou ao longo da vida durante entrevista para o “Podcats”, apresentado por Camila Loures e Lucas Guimarães. A irmã de Neymar, que adotou um novo corte de cabelo recentemente, diz ter feito apenas duas cirurgias plásticas e, de resto, apenas submeteu-se a tratamentos e preenchimentos.

“Já botei silicone, fiz lipo HD [retocada no começo deste ano], botei boca, mas só embaixo… Em cima, eu não mexo há bastante tempo. Faço botox, mas de plástica só silicone e lipo. No rosto, só faço estética normal. Minha boca sempre foi carnuda. Só preencho algumas coisas”, garantiu.

Rafaella aproveitou o espaço para desmistificar outra teoria a seu respeito: a de que ela turbinou o bumbum com silicone. “Todo mundo acha que a minha bunda é silicone, mas é natural”, afirmou.

Musas do OnlyFans vão se reunir em mansão no litoral de SC para reality: “pegação liberada”

O evento itinerante que reúne as maiores criadoras de conteúdo do Brasil, incluindo estrelas do OnlyFans e Privacy, está de volta para proporcionar momentos únicos de produção de conteúdo, colabs, trocas de ideias, conhecimento e diversão. A segunda edição do reality show “A Firma’s House” será em uma mansão em Santa Catarina nos dias 15, 16 e 17 de maio.

A primeira edição aconteceu na praia de Bombinhas, mas agora é hora de desembarcar em um lugar diferente, em Tijucas. Claudia Lourenci, CEO da agência A Firma, idealizadora do evento, explica que a proposta é revolucionar a forma como as criadoras de conteúdo se conectam, criando um movimento que une essas mulheres em um ambiente propício para a produção de conteúdo de qualidade e muita sensualidade.

“É uma jornada de criação, gravação, produção de conteúdo, compartilhando momentos únicos com as criadoras que estão nos tops das plataformas. Pegação liberada”, avisa a organizadora que promete superar outros realities como ‘De Férias com o Ex’, da MTV, e ‘Brincando com o Fogo’, da Netflix, quando o assunto é ousadia.

O evento ainda contará com jogos onde as ganhadoras terão a oportunidade de estampar a revista SpicyFire, que já tirou a roupa de famosas como Fani Pacheco e Amanda Gontijo, ambas do Big Brother Brasil. Além disso, as criadoras serão divulgadas e receberão prêmios de marcas patrocinadoras.

Entre as confirmadas estão Ana Otani, uma das pioneiras de conteúdo +18 no Brasil que dita tendências e estratégias e hoje se tornou mentora de modelos. As novinhas Brenda Trindade e Duda Monet, que são revelações do OnlyFans, também desembarcam em Santa Catarina. Presença certa de Polly Persch, considerada uma das mais ousadas das plataformas. Todas faturam, pelo menos, R$ 60 mil por mês com seus nudes.

A Firma é uma agência de assessoria para criadoras de conteúdo adulto, que atua de forma inovadora e estratégica dentro das maiores plataformas de venda de conteúdo +18. Nessa 2ª edição, a ideia é justamente reunir as novas milionárias do OnlyFans e mostrar os bastidores de tudo o que rola nesse meio.Mais informações no site www.afirmagencia.com.

Fotos: Eduardo Graboski / Divulgação

