O prefeito Leitinho Schooder foi pedir prédios do IZ

Ele reuniu-se na quinta-feira (15/06) com o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Antonio Junqueira, e com o secretário executivo da pasta, Marcos Renato Böttcher. O encontro na capital foi mediado pelo deputado estadual Marcos Damasio e serviu para atualizar o status dos pedidos de cessão de prédios do IZ (Instituto de Zootecnia) para o Município, negociados desde 2021 pela atual gestão municipal.

Entre os dois pleitos mais importantes, estão a cessão de áreas para um projeto social de equoterapia para crianças especiais e, também, para a construção de um novo canil e gatil para animais domésticos abandonados na cidade. “As áreas serão utilizadas por duas ONGs que desenvolvem um trabalho com amplo reconhecimento social nas suas respectivas áreas de atuação, sendo a Aequotam e a AAANO”, lembrou Leitinho.

Estiveram presentes na reunião o coordenador da APTA, Carlos Nabil, o vereador novaodessense Professor Antonio Teixeira, além dos secretários de Desenvolvimento Econômico e de Educação de Nova Odessa, Rafael Brocchi e José Jorge Teixeira.

“A equoterapia tem diversas aplicações e traz inúmeros benefícios, que vai da atividade educacional à saúde. Por este motivo estamos fazendo esta parceria com a Aequotam, através dos esforços do vereador Professor Antônio. Esperamos em breve avançar com este projeto para que toda a população de Nova Odessa possa se beneficiar”, completou o prefeito logo após a reunião – agradecendo a mediação do deputado Marcos Damasio e a parceria com o Governo do Estado.

DEBATES

No encontro, as autoridades debateram ainda o potencial do cenário da cadeia hortifrutigranjeira do estado de São Paulo e sobre a isenção de ICMS sobre os produtos de mandioquinha e de alho-poró. Junqueira, ressaltou a importância do setor para a balança comercial e que dará continuidade à solicitação com o departamento responsável.

O secretário Junqueira destacou ainda ações realizadas pela Secretaria que contribuem fortemente para o agro paulista como a conectividade e o FEAP (Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista). Outra pauta levantada sobre a regulamentação do setor da cadeia produtiva do cogumelo e a equiparação para o comércio interno de fertilizantes.