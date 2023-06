A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) anunciou a suspensão de 31 planos de saúde

Essa medida faz parte do Monitoramento da Garantia de Atendimento, uma ação contínua que tem como objetivo acompanhar o desempenho do setor e agir com base em denúncias de problemas na assistência.

Os 31 planos suspensos temporariamente pertencem a nove operadoras, sendo algumas delas a Unimed-Rio e a Good Life Saúde. A suspensão é uma medida cautelar aplicada pela ANS com o intuito de proteger os consumidores de possíveis falhas na qualidade do serviço prestado pelas operadoras. Além das suspensões, a ANS também informou que 15 planos de sete operadoras terão a venda liberada. Essa liberação ocorreu após as operadoras realizarem os ajustes obrigatórios exigidos pela agência para garantir a qualidade e a adequação dos serviços oferecidos.

Essas medidas da ANS refletem a sua função reguladora e fiscalizadora no setor de planos de saúde. A agência busca garantir que as operadoras cumpram as normas estabelecidas e ofereçam um atendimento de qualidade aos beneficiários. É importante que os consumidores estejam atentos às informações divulgadas pela ANS e verifiquem a situação dos planos de saúde antes de contratar ou renovar um plano, buscando sempre escolher uma operadora confiável e que esteja em conformidade com as normas estabelecidas pela agência reguladora.

Essas ações da ANS visam proteger os direitos e a segurança dos usuários de planos de saúde, promovendo um ambiente mais saudável e transparente no setor.

Dr. Daniel pede informações sobre mortes registradas em 2023 no Hospital Municipal

O vereador Dr. Daniel (PDT) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre óbitos ocorridos no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi no ano de 2023.

No documento o parlamentar explica que, durante a última sessão ordinária, foi discutida a falta de ambulância para transporte de pacientes das unidades de saúde da cidade, o que poderia afetar o tratamento das pessoas e ocasionar mortes.

“Ao conhecer as causas de morte mais frequentes, teremos uma visão mais precisa dos problemas de saúde predominantes em nossa comunidade e poderemos direcionar recursos e esforços para combatê-los de forma mais eficiente”, aponta Dr. Daniel.

No requerimento, o autor pergunta qual o número total de óbitos registrados no hospital no ano de 2023, levando em consideração diferentes faixas etárias; qual o tempo médio de internação dos pacientes antes do óbito; e qual a taxa de mortalidade por especialidade médica.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de quarta-feira (20). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

