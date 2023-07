O empresário de Americana Ricardo Molina segue ‘Fechado

com Bolsonaro’. Ele usou as redes sociais pra dizer que ‘Continuo fechado com Tarcísio e Bolsonaro’. RM ainda coloca que ‘essa é a mensagem que mantenho sempre em minhas redes sociais’.

OMAR QUIETO- Apesar de ser forte defensor de Bolsonaro, o ex-prefeito Omar Najar (MDB) ainda não se manifestou nas redes sociais.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento