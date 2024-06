Dalben em alta na pesquisa de Paulínia

Paulínia- Pesquisa realizada em maio mostra o deputado estadual Dirceu Dalben

(Cidadania) empatado em 1o junto com a ex-primeira dama Nani Moura (Avante) na corrida para prefeito da cidade. O ex-prefeito de Sumaré foi o candidato que mais cresceu na corrida eleitoral de Paulínia- saltando praticamente 7 pp em apenas dois meses.

Nani tem 20,6% das intenções de voto e Dalben está apenas 1 ponto atrás, com 19,5%. Já o candidato Sargento Camargo agora tem 11,2%. Candidato do governo, o vereador Danilo Barros tem 7,8%. Ele tem muito a crescer se se apoiar na alta aprovação do prefeito Du Cazellato.

A pesquisa foi realizada segundo as regras determinadas pelo Tribunal Superior Eleitoral no uso das atribuições que lhe conferem o art. 23, inciso IX do código eleitoral, e o artigo 105 da lei número 9.504, de 30 de setembro de 1997.

O(a) sr(a) aprova ou desaprova a gestão do atual prefeito Cazellato?

APROVA: 62,3%

DESAPROVA: 24,1%

NÃO SABEM DIZER: 13,6%

Sendo realizada pelo Instituto Vox Brasil Opinião e Pesquisas, entre os dias 16/05/2024 a 17/05/2024 com margem de erro 4,5 pontos para mais ou menos, nível de confiança é de 95%

Foram 472 pessoas entrevistadas em diferentes regiões da cidade.

A data de divulgação prevista para o dia 20/05/2024

Sob registro: 01652/2024

