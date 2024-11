Dalben foca em apoio a Bombeiros e Defesa Civil

Desde o início de seu primeiro mandato, o deputado estadual Dirceu Dalben trabalha para fortalecer e estruturar as Defesas Civis, Corpos de Bombeiros e demais serviços de segurança pública no Estado de São Paulo. O parlamentar tem destinado parte de suas emendas para a aquisição de veículos e equipamentos a essas corporações, além de intermediar projetos e ações de recuperação urbana e assistência social à população.

“Em situações nas quais os moradores precisam de apoio emergencial, como tempestades, enchentes, deslizamentos de terra, incêndios e outros, são os agentes das Defesas Civis, os bombeiros, que prestam os principais atendimentos e suporte. O constante investimento é importante para que os serviços públicos estejam estruturados e preparados para oferecer atendimentos efetivos e de qualidade à população, visando sempre a proteção à vida. Nosso desejo é que esses equipamentos não tenham a necessidade de uso, mas eles precisam estar à disposição das equipes em casos de incidentes”, destacou Dalben.

Além das viaturas, entre os equipamentos destinados às corporações estão kits de salvamento e resgate e kits de combate a incêndio, com ferramentas como balsas infláveis, geradores de energia, equipamentos de iluminação, motosserras, tendas, tripés e megafones.

Em outras iniciativas, Dalben também intermediou e conquistou obras emergenciais junto ao Governo do Estado, entre elas, a reconstrução de pontes e vias danificadas por chuvas em diversos municípios, como Campinas, Bauru, Parapuã e Magda. Também atuou na liberação e repasse de recursos financeiros, materiais e ajuda humanitária para minimizar os danos à população em cidades afetadas por grande volume de chuvas, como Sumaré, Barretos, Monte Mor, Capivari, entre outras.

Além disso, com o trabalho e intervenção de Dalben, Sumaré e Nova Odessa, por exemplo, também ganharam unidades do Corpo de Bombeiros Militar no ano passado, ampliando e fortalecendo as ações de segurança, proteção e resgate à população. O deputado, inclusive, foi homenageado com a primeira Challenge Coin da unidade de Sumaré – uma moeda personalizada, que representa a união e comprometimento do mandato com a corporação.

“Seguimos trabalhando, realizando um mandato amigo e parceiro das Defesas Civis, Corpos de Bombeiros e toda a população”, finalizou Dalben.

