Em uma iniciativa para marcar o Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dona Rosa, na região do Parque Gramado, promoveu uma palestra educativa voltada aos profissionais de saúde e familiares de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nesta quinta-feira (3). A atividade teve como objetivo preparar as equipes para um atendimento mais humanizado e inclusivo em situações de urgência e emergência.

A palestra, ministrada pela assistente social Alessandra Queiroz, foi conduzida com exemplos práticos do cotidiano das emergências. “Pacientes autistas frequentemente apresentam hipersensibilidade a estímulos. Pequenas adaptações, como diminuir o volume das vozes e oferecer um ambiente mais calmo, podem evitar situações críticas durante o atendimento”, explicou. Também foram abordadas técnicas de comunicação não-verbal e abordagem adequada para diferentes níveis do espectro.

“Essa palestra foi muito importante para ressaltar o atendimento especializado que vai desde a recepção até os leitos de observação. Humanização não significa privilegiar, mas sim adaptar nossos processos para que todos tenham acesso igualitário à saúde”, destacou a diretora da unidade, Roberta Tamaro.

Dados revelam que aproximadamente 30% dos pacientes com TEA já deixaram de procurar atendimento médico por medo de situações traumáticas em serviços de emergência. “Essas ações e capacitações são importantes para a equipe de saúde saber lidar com esses casos e melhoramos, cada vez mais, o nosso atendimento”, completou a diretora

“A iniciativa da UPA Dona Rosa é um exemplo do compromisso que temos com a construção de uma saúde pública mais inclusiva e acolhedora. Capacitar os profissionais para lidar com o autismo em situações de urgência é fundamental para garantir um atendimento mais humanizado e efetivo”, disse o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A UPA Dona Rosa é administrada pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.