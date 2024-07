O deputado estadual e ex-prefeito de Sumaré Dirceu Dalben inicia o sonho de ser prefeito de Paulínia na convenção do Cidadania/PSDB no próximo dia 4 de agosto.

Serão 7 partidos, mas um máximo de 6 chapas porque PSDB e Cidadania formam a federação.

A convenção está marcada para as 14h30 na avenida José Paulino, no centro da cidade.

Mais cedo, seu sobrinho Éder será lançado candidato em Sumaré. Éder adotou o sobrenome da família Dalben para se fortalecer e manter o clã no poder.

História do clã Dalben

O time da família tem hoje o prefeito de Sumaré Luiz e o deputado e candidato em Paulínia Dirceu. Pretende agora ampliar o poder com as apostas ousadas de disputa em outra cidade e com a apresentação de um desconhecido em Sumaré.

