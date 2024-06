Defesa Civil de Americana alerta população para baixa umidade do ar

A Defesa Civil de Americana alerta a população para a baixa Umidade Relativa do Ar (URA), que atingiu o índice de 24,2% nesta quinta-feira (20), considerado estado de atenção. O órgão também orienta sobre a proibição da prática de queimadas, prejudiciais à saúde e ao meio ambiente.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

“Estamos com a umidade do ar muito baixa, em torno de 24%, e sem precipitação de chuvas. Hoje, às 17h50, saímos do outono para entrar no inverno, onde devemos tomar muita água e não fazer exercícios fortes em razão dessa previsão”, recomenda o coordenador da Defesa Civil de Americana, João Miletta.

Além disso, as queimadas pioram a condição do ar, causando doenças respiratórias, e poluem o meio ambiente. “Com o ar seco demais qualquer ponta de cigarro ou até mesmo vidros em matas, que refletem o calor, pode acarretar um enorme incêndio”, diz Miletta.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a URA abaixo de 60% é considerada preocupante para a saúde. Entre 31% e 40%, estado de observação; 21% a 30%, atenção; e entre 12% e 20%, alerta.

LEIA + NOTÍCIAS