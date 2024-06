Rafael Beri recebe homenagem na Câmara por trabalhos com a população

Aconteceu, na noite desta quinta-feira (20), a entrega de homenagens a alguns moradores de Americana, por reconhecimento ao trabalho e dedicação com a vida de outros cidadãos.

Rafael Beri foi homenageado com a medalha “Hebert de Souza”, prêmio criado em memória do ativista mineiro que mesmo com uma doença genética, dedicou sua vida em prol da coletividade, ajudando sempre quem mais precisava. A medalha de mérito foi instituída pela lei municipal nº 4.603/2008, que dispõe sobre a concessão de honrarias municipais, e é concedida a pessoas, grupos e entidades que tenham se destacado na área de ação social e mobilização popular.

Leia + sobre política regional

Com o plenário lotado e mais de 50 convidados em pé, Beri fez um discurso emocionante e foi reconhecido por sua força e coragem diária em adotar para si, desafios alheios. Sobre isso ele disse: “Dizem que penso mais nos outros, mas Deus não me deixa só e cuida de mim”.

Apelidado nos bastidores de “prêmio americanense do bem”, a homenagem foi entregue ao jovem morador do Zanaga, cujo a história de superação inspira muita gente.

Atualmente, Beri é peça fundamental das ações do Instituto Jr Dias, seja acompanhando as modalidades oferecidas de forma gratuita para a população, organizando e participando dos eventos realizados, buscando parceiros e patrocínios, e oferecendo apoio às famílias através das ações sociais como doações de alimentos, e ao lado do vereador Juninho Dias, atua na luta por melhorias para a região do pós-anhanguera, administrando a regional do Zanaga.