Como lidar com a geração Z no trabalho: dicas essenciais

A famosa Geração Z, que é composta por jovens nascidos entre os anos de 1995 e 2010, está cada vez mais presente no mercado de trabalho. Com características específicas e até distintas das gerações anteriores, esses jovens trazem demandas e perspectivas que os empresários precisam compreender e incorporar para construir um ambiente de trabalho saudável, produtivo e que ambos estejam satisfeitos: a empresa com a performance e entrega deles, e os colaboradores, enxergando benefícios e possibilidade de crescimento.

Marcus Marques, especialista em aceleração empresarial no Brasil, afirma que os empresários precisam entender o perfil dessa nova geração. “Os jovens da Geração Z são altamente conectados com as tecnologias e redes sociais do mundo atual, e valorizam a transparência, autenticidade das marcas e a possibilidade de promoção, ou seja, de serem reconhecidos”, aconselha.

Eles, muitas vezes, buscam ambientes de trabalho que oferecem flexibilidade como regime híbrido. “Além disso, anseiam por oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional”, explica Marques.

O especialista aponta também que é imprescindível que os empresários invistam em um ambiente de trabalho que valorize a inovação, transparência, colaboração e reconheça a contribuição deles. “Eles são criativos e trazem uma energia nova para as empresas porque estão sempre em busca de soluções inovadoras e têm uma facilidade maior com tecnologias, softwares e redes. Unir essas habilidades ao ambiente de trabalho pode trazer grandes benefícios para a empresa, visto que hoje em dia não se trata apenas de ser mais produtivo, mas criar estratégias para que as redes sociais, tecnologias, planilhas e sistemas sejam integrado”, afirma

Além disso, é fundamental entender como oferecer oportunidades de aprendizado e crescimento. “É perceptível que eles têm muita sede por crescimento e desenvolvimento. Programas de capacitação, benefícios, plano de carreira, treinamentos, feedbacks 1 a 1 e um ambiente que estimule o aprendizado são essenciais para mantê-los engajados e motivados. Eles não buscam apenas estar ali, mas querem entender o porquê estão ali e como podem iniciar um próximo passo.

Programas de bonificação, metas e produtividade podem ser importantes para que os jovens busquem crescer, atingir resultados, e cresçam junto com a empresa e que todos colham resultados”, acrescenta Marques.

A construção de uma cultura organizacional é tão importante quanto processos e pessoas. “Promover uma cultura forte atrai esses talentos, mas também enriquece o ambiente de trabalho e estimula a criatividade. Costumo dizer que a cultura é o gestor invisível da empresa, uma vez que estimula as pessoas a agirem a todo tempo de forma correta, ainda que os gestores não estejam ao redor”, aponta.

Uma base forte promove um ambiente saudável, evitando situações como fofocas e intrigas. Não estamos falando apenas de ações que custam financeiramente para empresa, mas reconhecer quem faz um ótimo trabalho, enviar emails ou mensagens valorizando grandes entregas, pode contribuir para um melhor engajamento”, detalha o fundador do grupo acelerador.

As empresas que entenderem cada vez mais rápido como pensa a nova geração, podem ter resultados ainda mais expressivos. “Quem conseguir entender e se adaptar às necessidades dessa geração, pode ter interessantes vantagens. É uma importante chave para a empresa bater metas e se destacar da concorrência”, conclui Marcus Marques.

