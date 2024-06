Câmara recebe o 23º Salão do Humor Internacional em Americana de 22 a 30/06

A Câmara Municipal de Americana recebe a partir deste sábado (22) o 23º Salão do Humor Internacional em Americana. Esta será a sexta edição do Salão sediada pelo Poder Legislativo e reunirá obras de humor em nove modalidades, com premiações para os melhores trabalhos de autores das cidades da região. A entrada é gratuita e as obras podem ser visitadas até domingo, 30 de junho.

O salão funcionará de 22 a 30 de junho, das 8h às 21h (segunda a sexta) e das 9h às 16h (sábado e domingo), nos corredores da Câmara Municipal de Americana. A entrada é gratuita.

Com o tema “Ando preocupado com o que ando preocupado”, a edição 2024 do salão, realizado por Geraldo Basanella e amigos, irá contar com trabalhos de artistas independentes e de alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio de escolas públicas e privadas de Americana e região.

De acordo com o idealizador da mostra, o tema deste ano convidou os participantes a uma reflexão sobre o ritmo acelerado em que as pessoas vivem atualmente e sobre o que efetivamente a sociedade julga como mais importante. “Não deixemos que a saudade nos mostre aquilo que poderíamos ter feito, mas não fizemos porque estávamos ocupados demais com a correria do dia-a-dia”, comenta Geraldo Basanella.

Serão expostas obras nas categorias charge, cartum, caricatura, história em quadrinhos, tirinhas, pequenos contos de humor e poemas jocosos, caricatura em escultura, mangá humor e grafite humor. Os prêmios para as melhores obras variam entre R$ 50 e R$ 200. Neste ano, haverá ainda premiação especial para os alunos das escolas de Ensino Fundamental participantes e os visitantes do salão são convidados a votar em suas obras favoritas.

Mais informações sobre o 23º Salão do Humor de Americana com o organizador do evento, Geraldo Basanella: (19) 3406-4140 e gbasanella@bol.com.br

Serviço

23º Salão do Humor Internacional em Americana

De 22 a 30/06

Segunda a sexta, das 8h às 21h / Sábado e domingo, das 9h às 16h

Corredores da Câmara Municipal de Americana – Paço 15 de Janeiro

Av. Monsenhor Bruno Nardini, 1835 – Jd. Miriam

Entrada gratuita