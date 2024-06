Ensino técnico pelo desenvolvimento de São Paulo

Foi com enorme orgulho que acompanhei na terça-feira, dia 18 de junho, a inauguração do novo edifício da ETEC/FATEC em Sumaré, em evento que teve a honrosa participação do governador Tarcísio de Freitas. As novas instalações, construídas em terreno de 10,4 mil metros quadrados doado pela Prefeitura, vão fortalecer de forma significativa o ensino técnico profissionalizante em Sumaré, com enorme impacto a médio e longo prazos na geração de emprego e em mais desenvolvimento econômico e social para a cidade.

A nova unidade da ETEC/FATEC em Sumaré conta com 14 salas de aula, nove laboratórios (de Análise Microbiológica, Análises Instrumentais, Automação, Eletricidade, Eletrônica Analógica, Eletrônica Digital, Informática, Síntese e Química), auditório, biblioteca e quadra poliesportiva com arquibancada, além de salas administrativas e outros ambientes. Ou seja, será uma unidade totalmente equipada para garantir a melhor qualidade possível em termos de ensino técnico e profissionalizante para os jovens da cidade e região. Entendo pessoalmente que o fortalecimento do ensino técnico e profissionalizante representa uma das principais demandas atuais da educação em São Paulo e no país. Com os avanços científicos e tecnológicos cada vez mais rápidos, e em um mundo cada vez mais globalizado e conectado, apenas um ensino técnico e profissionalizante de ponta vai garantir a formação de profissionais para atender a um mercado crescentemente exigente e complexo. Vejo, nesse sentido, com enorme satisfação que o governador Tarcísio de Freitas também considera fundamental a ampliação e melhoria contínua do ensino técnico e profissionalizante no estado, pois ele está convicto da relevância desses investimentos para todos os paulistas.

Conhecendo a realidade da Região Metropolitana de Campinas, que tem um dos principais parques industriais e tecnológicos do país, estou empenhado em que novas unidades da ETEC/FATEC sejam construídas em cidades como Hortolândia e Paulínia. São duas cidades com enorme crescimento industrial e em setores de tecnologia de ponta, cada vez mais necessitando de jovens talentos em diversas áreas de conhecimento, o que é possível garantir com a ampliação do ensino técnico e profissionalizante.

No caso de Paulínia, uma nova unidade da ETEC/FATEC é essencial, considerando o perfil especial da cidade, que sedia o principal polo petroquímico da América Latina, com base na refinaria da Petrobras. Esse polo petroquímico demanda uma mão de obra qualificada, que o ensino técnico e profissionalizante é capaz de fornecer. Além disso, a cidade vem recebendo crescentes investimentos em negócios associados à ciência, tecnologia e inovação, onde igualmente há sempre necessidade de novos profissionais, jovens e vibrantes, criativos e com vontade de crescer e atuar em equipe. Enfim, depois de saudar essa nova unidade da ETEC/FATEC em Sumaré, que tantos benefícios trará para nossa juventude, também vou lutar muito por unidades semelhantes em Hortolândia e Paulínia, pelo bem de nossa querida Região Metropolitana de Campinas!

Dirceu Dalben,

Deputado Estadual-SP

