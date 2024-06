Mãe e filho presos após polícia pegar carro carregado com drogas em Americana

A equipe de Tático Ostensivo Rodoviário, durante patrulhamento pela Rodovia Anhanguera, em Americana (km 122 sentido Sul), nesta quinta-feira, por volta das 11h, abordou um veículo Fiat/Strada de cor vermelha, do estado do Mato Grosso do Sul, ocupado por uma mãe, de 46 anos e filho, de 24 anos.

Durante a abordagem e fiscalização, a equipe percebeu que as falas dos dois ocupantes do veículo estavam desconexas, sendo acionado o Canil do 10°BAEP para apoio na revista veicular. Eles informaram que saíram de Maracaju – MS com destino a Campinas- SP.

O cão Lugler, do 10°BAEP, indicou que na lataria da parte traseira do veículo poderia haver algo de ilícito escondido, com isso as equipes procederam com a desmontagem da caçamba, vindo a localizar 25 tabletes de droga do tipo crack.

Com apoio de um borracheiro, foi feita a desmontagem dos pneus do veículo, sendo localizado resquícios de cocaína nas rodas, indicando que ocorreu o transporte de droga escondida no interior dos pneus.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos dois ocupantes do veículo e a ocorrência encaminhada para Polícia Federal de Piracicaba para medidas cartorárias.

