Manifestantes invadem a sede do banco Itaú, na Avenida Faria Lima por taxação dos super-ricos

Empresa do setor de folha de pagamento implementa IA para otimizar atendimento interno

Solução visa aumentar eficiência e reduzir tarefas operacionais no setor de recursos humanos

São Paulo, maio de 2025 – A Exímia, empresa especializada em serviços de Departamento Pessoal, acaba de lançar um ChatGPT interno, desenvolvido com tecnologia de inteligência artificial generativa. A ferramenta tem como objetivo otimizar processos, apoiar o fechamento da folha de pagamento, responder dúvidas sobre legislação, gerar checklists e minutas, além de fornecer informações sobre políticas internas. A novidade surge como parte da estratégia da empresa para tornar as operações mais ágeis, eficientes e centradas em atividades estratégicas.

O movimento acompanha uma tendência global. Segundo relatório da Gartner, até 2026, mais de 80% das empresas terão implementado algum tipo de automação com IA em setores como recursos humanos e departamento pessoal. No Brasil, companhias como iFood e Nubank já utilizam chatbots internos para otimizar processos e reduzir tarefas operacionais, ampliando o foco em atividades estratégicas e no desenvolvimento dos times.

Larissa Mota, CEO do Grupo Exímia, comenta: “Chatbots com IA no departamento pessoal não visam substituir pessoas, mas sim ampliar e potencializar suas capacidades. Ao lançar uma solução interna baseada no ChatGPT, a Exímia reforça seu compromisso com a inovação aplicada e a busca por eficiência”. O chatbot é alimentado por um banco de dados proprietário, contendo informações específicas da organização, garantindo respostas precisas e alinhadas às rotinas e demandas da equipe.

Com a implantação da IA, a Exímia fortalece seu posicionamento como uma empresa que alia tecnologia e excelência em serviços. A expectativa é de que a solução traga ganhos significativos de produtividade, reduzindo retrabalho, agilizando o atendimento interno e liberando os profissionais para focarem em projetos que gerem mais valor para os clientes e para o próprio negócio.