Ação do DAE contra insetos avança para o Jardim Paulista

O serviço de desinsetização realizado pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana chegou esta semana ao Jardim Paulista. A ação, que visa combater pragas urbanas como baratas e roedores na rede de esgoto, segue até sexta-feira, dia 4, na região.

Durante a aplicação dos produtos, os moradores devem manter os ralos vedados, a fim de evitar o aparecimento de baratas nas residências. Em contato com o veneno, os insetos morrem rapidamente.

“Até o final do ano, a desinsetização será realizada em todas as regiões da cidade. É um trabalho contínuo, com aplicação de inseticidas de ação prolongada, que contribuem para prevenir novas infestações”, explicou o superintendente do DAE, Marcos Morelli.

O serviço inclui a aplicação de inseticida líquido na rede de esgoto, termonebulização nos poços de visita e colocação de iscas sólidas para controle de ratos.

A redução da população de baratas também contribui para o controle de escorpiões, já que esses insetos fazem parte da cadeia alimentar do aracnídeo.

