Definidos adversários de Rio Branco e União Barbarense

Foram definidos este sábado os adversários

de Rio Branco e União Barbarense na sequência do Campeonato Paulista de Futebol da Série A4.

Leia + Sobre todos os Esportes

O Rio Branco encara o CAT (Taquaritinga) sendo o 1o jogo em Americana e a decisão ficando para o jogo fora de casa. O Tigre terminou a fase de classificação em sexto e o adversário ficou em 3o.

Já o União Barbarense vai enfrentar o ‘bicho papão’ e campeã da 1a fase Francana. O Leão da 13 ficou com a última vaga e se garantiu com uma vitória em casa na última rodada e contou com tropeço de 2 adversários.

Os jogos de ida das quartas-de-final serão no próximo domingo e a federação Paulista ainda não definiu os horários.

Caso vençam suas partidas, Tigre e Leão da 13 avançam para as semifinais e ficam perto da final e do acesso para a sonhada Série A3.

