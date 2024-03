DAE inicia atendimento itinerante a partir de terça-feira

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana inicia, na próxima terça-feira (2), o atendimento itinerante que vai percorrer diversos pontos da cidade. O serviço começará na Praça Basílio Rangel, no Calçadão do Centro, em frente à Estação Ferroviária, das 9h ao meio-dia.

Funcionários da autarquia estarão em uma van para oferecer os seguintes atendimentos à população: segunda via de conta de água, parcelamento, pedido de religação de água, mudança de titularidade, informações gerais e registro de fatura por e-mail.

O atendimento itinerante será realizado uma vez por semana, sempre no mesmo horário. Em abril, a ação estará também nos seguintes locais:

Dia 10: Supermercado São Vicente – São Vito (Rua João Bernestein, 630)

Dia 17: Feira Livre – Vila Medon (Rua Luiz Adami)

Dia 25: Supermercado Pague Menos – São Domingos (Rua do Vaticano, 30)

Segundo o superintendente do DAE, Marcos Morelli, o atendimento itinerante vai encurtar o caminho entre a autarquia e o cidadão. “Queremos facilitar a vida do americanense que necessita de certos serviços e muitas vezes não consegue se dirigir até o DAE, no Cordenonsi, para resolvê-los. É bom destacar que nossa sede continua com os atendimentos gerais, diariamente”, destaca.

O contato com o DAE pode ser feito pelo telefone 08000-123-737, das 6h à 0h (diariamente); WhatsApp (19) 98100-4714, das 8h às 22h; e pelos e-mails sac@daeamericana.sp.gov.br e ouvidoria@daeamericana.sp.gov.br.

A população também pode acessar o site da Prefeitura, clicar no ícone “Americana Inteligente – Atendimento Digital” e depois em “Protocolos DAE”.