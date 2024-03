O shopping Iguatemi Campinas foi o escolhido para receber

a nova Home of Sports da adidas, loja conceito da marca alemã que, além de trazer um design próprio, moderno e inovador, permite a customização exclusiva de produtos. Essa será a segunda unidade da marca neste formato do Brasil e a primeira do estado de São Paulo.

Com uma área de mais de 450m², o projeto está conectado com outras lojas da adidas que seguem o mesmo conceito ao redor do mundo. O novo empreendimento conta com provadores virtuais e espaço Makerlab, onde é possível personalizar produtos como camisas de futebol, chuteiras e sneakers, tornando cada item exclusivo.

“A parceria com a adidas posiciona ainda mais o Iguatemi Campinas como empreendimento gerador de conceito e influência no mercado da moda. Estamos felizes em receber a primeira Home of Sports da marca do estado de São Paulo e a segunda do País. Com certeza, é o tipo de inauguração que chancela o nosso comprometimento em promover experiências memoráveis aos nossos clientes” afirma Leonardo Piantino, Gerente-Geral do Shopping Iguatemi Campinas.

Em 2023, a Iguatemi S.A. inaugurou 371 lojas, cerca de 15% do portfólio da companhia, sendo mais da metade inéditas nas suas praças ou em shopping centers. Para 2024, algumas novidades já foram implementadas, como a Sephora, recém-chegada ao Iguatemi Rio Preto, o Outback, no Iguatemi São Carlos, e ainda estão previstas a inauguração da Loewe e a primeira flagship da Tiffany&Co., ambas no Iguatemi São Paulo, dentre tantos outros. Dessa forma, a companhia segue apostando em lançamentos relevantes, que revertem bons frutos para as cidades e regiões onde estão seus empreendimentos, bem como para o mercado em geral.

Ano de Consolidação

A expansão do Iguatemi Campinas tem sinergia com o bom momento que a Iguatemi S.A vive. Ainda em março, o shopping também deu boas-vindas à Bodytech, rede de academias que busca unir bem-estar físico e mental. O espaço conta com parque aquático, cinco salas de aulas coletivas, espaço exclusivo para aulas kids, musculação, áreas para exercícios aeróbicos, Cross Training, Indoor Cycle e prática de mobilidade e yoga, visando promover atividades que sejam focadas em saúde mental.

adidas e Bodytech possuem elementos em comum que vão de encontro com a proposta do Iguatemi Campinas de oferecer experiências completas e que contemplem cada cliente como indivíduo único. Ambas são mais do que marcas renomadas associadas apenas ao mundo dos esportes: elas entregam valor agregado, preocupação com conforto, sustentabilidade, identidade pessoal e wellness. adidas também é referência em moda casual, streetwear e alta costura, ao colaborar com os melhores estilistas do planeta, e Bodytech encara o bem-estar como algo integrado e que passa por saúde física, mental, conforto e identidade

“No Iguatemi Campinas, fazemos uma curadoria exclusiva para atendermos a diferentes momentos e estilos de vida”, explica Piantino. “Sempre prezamos pela comodidade dos clientes, que podem encontrar tudo que precisam em um único lugar: são mais de 350 operações que se complementam. O Iguatemi Campinas promove experiências únicas para cada pessoa que passa por aqui”, finaliza o gerente-geral.