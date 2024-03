Sem disputar mais clássicos este ano, o Santos encara o Palmeiras

este domingo na final do Campeonato Paulista. O Peixe caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro e vai ter que remar este ano para voltar à elite do futebol nacional.

O Palmeiras é o time mais hegemônico do Estado nos últimos 10 anos e mantém o mesmo técnico, Abel Ferreira, há quase 5 anos.

TÉCNICOS- No Brasil, Abel Ferreira treinou apenas o Palmeiras e já tem dois títulos de estadual (2022 e 2023). Já Fábio Carille, antes de passar pelo Santos, se destacou no futebol paulista pelo Corinthians, com três taças consecutivas de Paulistão (2017, 2018 e 2019).

Leia + Sobre todos os Esportes

O título de 2018, inclusive, foi conquistado contra a equipe palmeirense (que tinha Roger Machado como técnico), o que aumenta a fama de ‘pedra no sapato’.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP