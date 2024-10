Após o fim da rodada das quartas de final, no último sábado (26), as quatro equipes classificadas para as semifinais da 3ª divisão do Gigantão 2024, torneio promovido pela Secretaria de Esportes de Americana, estão definidas.

No campo do Guarani, o São Paulo Lírios venceu o União Família e assegurou sua vaga na próxima fase do torneio. Posteriormente, o Novo Sport FC garantiu a classificação, após a vitória contra o Mario Covas FC.

Já no campo do São Vito, o Unidos do Guanabara se classificou após confronto contra o EC Novo Mundo e irá enfrentar o Praia Azul Recanto, que passou pela equipe EC Unidos da Norte.

“Estamos muito felizes e satisfeitos com a 3ª divisão, o campeonato vem trazendo grandes jogos, bons momentos e muita animação vindo da arquibancada”, destacou o secretário de Esportes, Pedro Peol.

Confira os resultados do Gigantão no último sábado:

Campo do Guarani

União Família 0 x 1 São Paulo Lírios

Novo Sport FC 2 x 0 Mario Covas FC

Campo do São Vito

EC Novo Mundo 0 x 2 Unidos do Guanabara

EC Unidos da Norte 1 (8) x (9) 1 Praia Azul Recanto

Confira a tabela das semifinais:

05/11 (terça-feira)

Campo do Centro Cívico

19h – São Paulo Lírios x Novo Sport F.C

21h – Unidos do Guanabara x Praia Azul Recanto

