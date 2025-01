Um Ford Del Rey e um Gol bola foram recuperados neste começo de final de semana em ações da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste.

Os dois casos foram já neste sábado. O Gol foi ainda na madrugada e o Del Rey agora pela manhã.

Abaixo as descrições feitas pela Guarda Municipal.

Del Rey foi roubado no dia anterior

Santa Bárbara d’ Oeste -SP NATUREZA: Auto Localizado

DATA: 18/01/2024 HORA: 07:00

LOCAL: Av. José Soares de Godói , 59 – Jardim Residencial Mariana

EQUIPE: 1

🚓VTR 140 Gcm Jefferson Gcm Pereira

SÍNTESE

A equipe em patrulhamento preventivo , foi solicitada pelo patrulheiro Silva , que informou ter passado pela Av. José Soares de Godói e por lá visualizou um rastro sentido a mata.

Ali presente e dentro da mata , em um local ermo, viu um veículo parado. A equipe então dirigiu-se ao local , e chegando deparou-se com um veículo Ford Del Rey parcialmente depenado , que realizada a busca nos sistemas de pesquisa , constava como produto de furto na data de ontem (17/01/25).

Foi então acionado o serviço de guincho , que removeu o veículo até o plantão policial , onde foi elaborado o B.O PC de auto localizado , e em seguida restituído a vítima.

Caso do Gol Bola

GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara D’Oeste-SP

VTR-135 GCM SANTOS GCM BERTONI

DATA: 18 de Janeiro de 2025 HORA:03:10 LOCAL: R DIONÍSIO SILVA, 410, VILA RICA

AUTO LOCALIZADO

Durante o patrulhamento preventivo pelo local supracitado, está guarnição visualizou o veículo gol branco placas CCB9G67, estava estacionado em local ermo e com as portas destrancadas, feito a consulta via CICOMM, foi constatado como produto de furto na mesma data, horas antes. Diante dos fatos foi acionado o guincho que conduziu o veículo até o plantão policial, onde foi elaborado o BO-PC de auto localizado e o veículo restituído a vítima.

Auxílio: VTR-150 GCM Damaceno GCM Inspetor Cleber

VTR-140 GCM De Souza GCM Franco

VTR-130 GCM Rodrigues Subinspetor Assis

VTR PM I19225 SD Getulio CB Elizabeth

