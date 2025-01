O horário das aulas das escolas de período integral vai ser reduzido às sextas-feiras em Santa Bárbara d’Oeste. O aviso foi colocado em algumas escolas.

De segunda a quinta-feira o período vai permanecer o mesmo- das 7h às 15h, mas às sextas-feiras, o horário será somente no período da manhã, das 7h às 11h.

Suplente reclama de mudança de horário

Suplente de vereador com mais de 1,5 mil votos em outubro passado, o professor Rodrigo Crivelaro (PT) usou as redes sociais para criticar a medida, tratando-a como ‘falta de respeito’.

Ele escreveu.

E a falta de respeito continua na Educação Municipal em Santa Bárbara. Mães, pais e responsáveis, são pegos de surpresa com a redução do horário de aulas. Vale salientar, que ainda que trate-se de uma redução de carga horária para manutenção período integral, sendo a escola de tempo integral uma das principais bandeiras do MEC, a redução afeta as famílias que dependem do mínimo de antecedência para organizar suas rotinas diárias de trabalho.

