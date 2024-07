Delegado Leandro Mioto alerta para tentativa de golpe em nome da Polícia Civil.

É cada vez mais comum utilizarmos o QR Code para acessar o site de uma empresa, para baixar um aplicativo, acessar cardápios ou mesmo para fazer pagamentos.

Além do alerta do delegado, vale a pena ler sobre o assunto.

No entanto, já existe o “golpe do QR Code”, afinal os criminosos não descansam e estão sempre procurando formas de enganar e roubar as pessoas utilizando códigos e truques maliciosos, como phishing, por exemplo.

O mecanismo usado pelos criminosos para aplicar o golpe do QR Code é semelhante aos e-mails falsos que recebemos de vez em quando, nos direcionando para links maliciosos que na verdade tem o objetivo de capturar informações sigilosas, prática conhecida como phishing.

