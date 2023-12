Deputado bolsonarista dos EUA cassado

O Congresso dos Estados Unidos decidiu nesta sexta-feira, 1º de dezembro, cassar o mandato do deputado republicano George Santos,

filho de imigrantes brasileiros. Ao todo, foram 311 votos a favor da expulsão do republicano, 114 contra e duas abstenções. Com a cassação, George Santos se tornou o sexto deputado na história dos Estados Unidos a ser expulso da Câmara.

O ex-deputado republicano George Santos, expulso do Congresso dos EUA, não gostou nada da decisão e mandou a casa “vá para o inferno” em entrevista à CNN americana.

Leia Mais Notícias Brasil e exterior

Apesar de cassado, seu mandato não foi condenado por um crime. Porém, Santos disse que não irá usar dessas prerrogativas:

“Por que eu iria querer ficar aqui? Que esse lugar vá para o inferno (…) Como não sou mais membro oficial do Congresso, eu não tenho mais que responder suas perguntas”, afirmou George Santos aos repórteres após a expulsão.

Santos, de 35 anos, responde por 23 acusações na Justiça dos Estados Unidos. Ele é acusado de crimes como fraude, lavagem de dinheiro e roubo de identidade.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP