O 11º processo seletivo de 2023 para contratação de profissionais em 13 cargos para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) e UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José está com inscrições abertas até o dia 10 de dezembro.

As unidades são administradas pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC) por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP

As vagas são destinadas às seguintes funções: assistente social, auxiliar administrativo, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de farmácia, auxiliar de manutenção, enfermeiro assistencial, enfermeiro CCIH, farmacêutico, farmacêutico oncológico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, técnico de enfermagem e técnico de imobilização.

As inscrições são gratuitas e devem ser efetuadas por meio do site da SCMC, através do link https://santacasachavantes.org/material/processo-seletivo-para-colaboradores-15/. Após acessar o endereço, o candidato deve fazer o download do arquivo “Edital 11º Processo Seletivo 2023”, preencher o formulário eletrônico e enviá-lo.

Após a inscrição, haverá a análise curricular e, em caso de seleção, uma entrevista presencial com o candidato.

LEIA TAMBÉM: Rua do centro de Americana tem sinalização de ‘Pare’ alterada