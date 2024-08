DER libera trânsito do viaduto do km 139, em Santa Bárbara

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), liberou nesta sexta-feira (2), a partir de 18h, o tráfego no viaduto localizado na altura do km 139 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’ Oeste.

Para garantir a segurança dos usuários, o departamento havia interditado o viaduto dia 14 de junho, após a colisão de um caminhão ter afetado a estrutura. Com investimento de R$ 170 mil, foram realizados serviços emergenciais de reparos na viga de concreto atingida.

As obras foram concluídas dia 23 de julho, no entanto, o viaduto permaneceu interditado, aguardando o chamado período de cura do concreto utilizado no serviço. A liberação ao tráfego foi possível após a prova de testes realizada durante a vistoria técnica, operação que contou com a utilização de equipamentos de grande porte, incluído um guindaste de 96 toneladas, que atravessou o viaduto de ponta a ponta.

No momento, a área técnica do departamento estuda a melhor solução para evitar novos acidentes.