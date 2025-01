A Desktop, empresa de telecomunicações eleita a melhor internet do Estado de São Paulo e presente em 188 cidades do interior e litoral paulista, anuncia, pela primeira vez, sua certificação pela consultoria global Great Place to Work (GPTW), que reconhece a empresa como um excelente lugar para se trabalhar no Brasil.

Para Gustavo Redondo, diretor de Gente, Gestão, ESG e Integrações essa conquista é a materialização do compromisso da Desktop com seus valores e propósito, refletindo a dedicação diária de todo o time em criar um espaço onde as pessoas se sintam acolhidas, respeitadas e inspiradas a alcançar grandes resultados.

“Na Desktop, acreditamos que ser simples e próximo, fazer bem-feito e resolver com agilidade são práticas que norteiam nosso dia a dia. Nos últimos anos, fortalecemos nossa cultura organizacional, promovendo iniciativas que incentivam o desenvolvimento profissional, a diversidade e o engajamento de nossos colaboradores. A certificação GPTW é um reflexo dessa trajetória e reafirma o compromisso da empresa em criar um ambiente de trabalho de excelência, que valoriza as pessoas e suas contribuições. Esse é a base para entregarmos aos nossos clientes o serviço exclusivo e inovador que está no DNA da Desktop”, destaca Gustavo.

O Great Place to Work ajuda as organizações a manterem boas práticas de gestão e um bom ambiente de trabalho para os colaboradores. A consultoria oferece certificados e ranqueia as melhores empresas em diversos segmentos. Para ser certificada pela GPTW é necessário que a empresa seja analisada pelos próprios colaboradores. Para isso, é aplicado um questionário com várias perguntas e, caso a avaliação seja positiva, é emitido o certificado.

Reconhecimento abrangente da Desktop

Além de ser reconhecida pelo excelente ambiente de trabalho, a Desktop também é destaque em relação à sua preocupação com os clientes, entregando um padrão de excelência. Fato este comprovado pelo Prêmio Melhor Escolha, reconhecendo a empresa como a Melhor Internet do Estado de São Paulo, e pelo seu destaque nacional em satisfação do cliente pelo NPS Awards 2024.

