Chico vistoria obras do Espaço TEA no Núcleo de Especialidades

O prefeito Chico Sardelli vistoriou, nesta quinta-feira (16), as obras do Espaço TEA, local destinado ao atendimento exclusivo de pessoas com Transtorno do Espectro Autista, em construção no Núcleo de Especialidades, ao lado do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. A unidade já presta atendimento a este público e agora ganha um ambiente personalizado para esta modalidade de assistência.

Fala Chico

“Estamos investindo num ambiente mais acolhedor e com melhores acomodações, visando proporcionar o melhor atendimento possível às pessoas com autismo. Como eu sempre disse e não canso de repetir, a Saúde é nossa prioridade e não temos medido esforços para oferecer estruturas adequadas e uma assistência de qualidade a todos cidadãos”, afirma Chico.

Com a nova instalação, o Núcleo de Especialidades vai poder integrar profissionais de saúde e familiares, com o objetivo de oferecer um atendimento que aborde as múltiplas dimensões do desenvolvimento de indivíduos com TEA. O ambiente em construção permitirá o diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos usuários, com infraestrutura e recursos adaptados para o atendimento de necessidades específicas.

Leia + sobre política regional

“O Espaço TEA vai garantir mais conforto e dignidade no tratamento, num ambiente acolhedor e com excelentes acomodações. É mais um passo importante que damos para melhorar ainda mais a qualidade do atendimento nessa linha de cuidado”, disse o secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner, que conduziu a vistoria.

O novo espaço tem 265 m² e vai contar com três salas de atendimento, dois banheiros, uma sala de espera e uma sala sensorial, com execução de música em volume diferenciado e iluminação especial. Estão sendo investidos R$ 321.110,13 nas obras, com recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU).

A área destinada ao Espaço TEA já recebeu intervenções que contemplaram a instalação da rede elétrica, adequação de salas, estruturação de placas de gesso (drywall) e parte da instalação do forro. Atualmente, os trabalhos seguem com a instalação de revestimentos, reboco e amaciamento de paredes para receber a pintura.

A vistoria do prefeito Chico Sardelli foi acompanhada pelos vereadores Leco Soares, Lucas Leoncine, Thiago Brochi, Leonora Périco, Jacira Chávare, Wagner Rovina, Jean Mizzoni, Gutão do Lanche, Renan de Angelo e Talitha De Nadai, além do secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão.

Também estiverem presentes o presidente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Fábio Beretta Rossi, a superintendente da Fusame, Lílian Santos de Godoi, a diretora da Unidade de Atenção Especializada e de Urgência e Emergência, Ana Rubia, a coordenadora do Núcleo de Especialidades, Valeska Dalanezi, e a diretora administrativa da Secretaria de Saúde, Luciara Irene de Nadai Dias.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO DO WHATSAPP