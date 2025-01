6 inovações tecnológicas que mais auxiliam as empresas nos testes de produtos

Os testes de produto bem-sucedidos são cruciais para entregar produtos totalmente funcionais, fáceis de usar e de alto desempenho. Com o avanço da tecnologia, o teste de produto não é mais apenas uma tarefa singular, mas um componente crítico na jornada de desenvolvimento do produto. Em 2023, a avaliação do mercado de testes de software subiu para US$ 51,8 bilhões e deve ultrapassar US$ 93 bilhões até 2032.

Mas por que o teste de produto é tão importante? O teste de produto permite que desenvolvedores de produto e gerentes de produto:

Verificar as suposições do usuário : os produtos são desenvolvidos para atender a certas necessidades do consumidor. Em testes de produtos, os desenvolvedores podem confirmar quais aspectos do produto desenvolvido atendem a essas necessidades e fazer ajustes de acordo.

: os produtos são desenvolvidos para atender a certas necessidades do consumidor. Em testes de produtos, os desenvolvedores podem confirmar quais aspectos do produto desenvolvido atendem a essas necessidades e fazer ajustes de acordo. Detectar problemas antes do lançamento do produto : o teste de produto é uma maneira segura de encontrar bugs e deficiências em um produto com antecedência suficiente. Corrigir esses problemas com antecedência economiza tempo e dinheiro para a empresa a longo prazo.

: o teste de produto é uma maneira segura de encontrar bugs e deficiências em um produto com antecedência suficiente. Corrigir esses problemas com antecedência economiza tempo e dinheiro para a empresa a longo prazo. Melhorar a facilidade de uso do produto: testar produtos com um público selecionado permite que os desenvolvedores recebam feedback e tomem medidas para melhorar um produto. O objetivo é abordar todos os problemas de usabilidade para dar aos usuários a experiência ideal.

Os avanços tecnológicos tornaram os testes de produtos mais abrangentes e inovadores para atender às expectativas do consumidor. Algumas das inovações que impactaram e continuarão a impactar essa mudança revolucionária nos testes de produtos são analisadas abaixo.

Testes de crowdsourcing

Os testes crowdsourced utilizam comunidades online em todo o mundo para obter insights sobre o desempenho de um produto. Os crowdtesters são encarregados de usar software e aplicativos antes de seu lançamento para o público em geral para identificar defeitos e desafios de usabilidade para abordar e melhorar. Como uma metodologia de teste de produto, os testes crowdsourced estão ganhando popularidade, pois provaram ser econômicos para testes em escala global. As indústrias que já estão aplicando e se beneficiando dos testes crowdsource incluem a indústria de jogos, com jogos de cassino online, como os listados no Templo de Slots, melhorando sua jogabilidade com a ajuda de comunidades de testadores de jogos.

Realidade aumentada

A incorporação da tecnologia de realidade aumentada em testes de produtos revolucionou a forma como os testadores de produtos coletam e interpretam o feedback do produto. A realidade aumentada cria ambientes virtuais interativos onde os consumidores interagem com produtos ou algumas das funções do produto em tempo real, testam-nos e dão um feedback mais bem informado.

O setor imobiliário capitalizou o uso da Realidade Aumentada em diferentes aspectos, como por meio de showrooms virtuais. O investimento em tecnologia de realidade aumentada está aumentando, e seu tamanho de mercado global deve atingir US$ 1.869,40 bilhões até 2032.

Análise de big data

Dados são essenciais para entender as necessidades, preferências, feedback e comportamento do consumidor. No entanto, com os avanços na tecnologia de coleta de dados, os dados estão sendo coletados em volumes muito grandes.

Essas ferramentas filtram grandes conjuntos de dados organizados e não organizados usando métodos analíticos avançados para extrair insights. As empresas então agem com base nesses insights para adaptar seus produtos para atender às necessidades específicas do público-alvo. A análise de big data provou ser extremamente benéfica para os participantes dos setores de seguros, saúde e manufatura.

Inteligência artificial

O potencial da Inteligência Artificial ainda é muito pouco explorado. No entanto, os testes de produtos já utilizam o poder da IA por meio do aprendizado por reforço positivo. Essa técnica envolve ensinar aos computadores exatamente o que fazer, identificando padrões, respostas ou resultados. Nos testes de produtos, o reforço positivo do aprendizado pode parecer ter um computador monitorando os testes impostos a um produto, registrando o feedback positivo e negativo e estabelecendo a preferência. Uma vez que o computador aprende, ele pode assumir o controle, concluindo as tarefas de teste com precisão e mais rápido, tornando o teste de produtos mais eficiente.

O teste de produto é essencial para garantir a qualidade do produto. Um produto de qualidade atende à satisfação dos usuários, tem uma vantagem competitiva no mercado e foi validado. Por outro lado, os desenvolvedores empregam testes de produto para garantir a relação custo-benefício no desenvolvimento do produto, decisões baseadas em dados e gerenciamento de risco eficiente antes que o produto final interaja com os consumidores.

Testes automatizados

Os testes de software estão mudando de estratégias manuais para automatizadas. Isso tem sido especialmente verdadeiro quando os testes de produtos incluem tarefas repetitivas que podem ser muito trabalhosas para testadores humanos. A automação de testes permite que os testes sejam executados em software em uma escala maior, com mais frequência, mais precisão e mais eficiência. Os testes automatizados têm sido úteis em testes de desempenho e funcionais de software.

Prototipagem virtual

A tecnologia de design auxiliado por computador existe desde a década de 1960, mas melhorou progressivamente ao longo das décadas. Hoje, a tecnologia CAD permite que as empresas testem produtos em ambientes virtuais antes de desenvolver um protótipo físico. A prototipagem virtual garante que os desenvolvedores possam detectar bugs e corrigi-los com antecedência. Como uma estratégia de teste de produto, a prototipagem virtual economiza tempo e dinheiro para os desenvolvedores com o produto final.

Graças a essas seis inovações e tendências tecnológicas, houve uma mudança vital na abordagem dos testes de produtos e sua importância no ciclo de desenvolvimento de produtos. Essas e outras tecnologias avançadas desempenham um papel crucial na garantia da garantia de qualidade e na garantia de que os produtos atendam às necessidades dos consumidores hoje e no futuro.

Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares