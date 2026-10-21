A Desktop está com 190 vagas de emprego abertas em diferentes cidades do estado de São Paulo. As oportunidades abrangem as áreas técnica, comercial, de atendimento e administrativa, com posições em municípios como Campinas, Sumaré, Nova Odessa, Sorocaba, Jundiaí, Barretos e Praia Grande.

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Entre os cargos disponíveis estão consultor de retenção, televendas, consultor técnico trainee, consultor de manutenção de rede, consultor de vendas, consultor de relacionamento, almoxarife e outras. Há também oportunidades para jovem aprendiz.

Os interessados devem se cadastrar no portal de vagas da empresa, na plataforma Pandapé. Após a inscrição, os currículos passam por triagem prévia, e os candidatos selecionados são chamados para entrevistas de acordo com as oportunidades disponíveis.

Serviço Desktop:

Vagas abertas – https://desktopinternet.pandape.infojobs.com.br/