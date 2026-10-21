A equipe de Tênis de Mesa CTA Americana/Secretaria de Esportes de Americana conquistou sete pódios na 8ª etapa da Liga Paulista, realizada no domingo (18), no ginásio do XV de Piracicaba, em Piracicaba, com um título, dois vice-campeonatos e quatro terceiras colocações.

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Rafael Aro conquistou o primeiro lugar na categoria Rating F, principal resultado da equipe. Na mesma categoria, Miguel Bazo ficou com a segunda colocação. Giovanni Fatobene também foi vice-campeão, na Rating D.

Gabriel Bertela conquistou dois terceiros lugares, nas categorias Rating B e Sub-21. Igor Santarosa também terminou na terceira posição na Sub-21.

Tênis de mesa com mais nomes

Completando os resultados, Gabriel Trevisan ficou em terceiro lugar na Sub-11 Masculino, enquanto Fabrício Girardi conquistou a terceira colocação na Veteranos 40.

O desempenho da equipe é resultado do trabalho de treinamento e preparação desenvolvido pelos professores Maurel Luchiari e Odail de Oliveira, que acompanham os atletas nas atividades.

Maurel Luchiari destacou a importância dos resultados e o empenho dos mesatenistas durante a preparação para as competições. “Estamos muito satisfeitos com os resultados conquistados pelos nossos atletas. Cada pódio representa o esforço, a dedicação e o comprometimento demonstrados nos treinamentos. Seguimos trabalhando para que a equipe continue evoluindo e representando Americana da melhor maneira possível nas competições”, afirmou.