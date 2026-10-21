Depois de ter ficado 8 dias hospitalizada, a mulher atendida pela Gama na semana retrasada voltou a ir ao local onde teria sido atacada. Segundo familiares do idoso acusado de a agredir, ele segue preso e ela segue ‘perturbando’ o imóvel onde ele mora e trabalha.

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Vídeo disponibilizado por familiares do homem ao portal, ela aparece retirando um máquina de raio X do local onde ele trabalha como caseiro. Na ocasião da prisão do idoso, a família já havia reclamado do tratamento dado a ele afirmando que ele era a verdadeira vítima no caso.

O caso foi no dia e dois homens foram presos na região da Cidade Jardim acusados de espancar a mulher. Ela foi hospitalizada em estado grave.

Vídeo- deixou hospital e voltou a ‘atacar’