O Palmeiras encara o Fluminense hoje, quarta-feira (21 de outubro de 2026), às 21h30 (horário de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal da CONMEBOL Libertadores. O duelo decisivo acontece no Nubank Parque, em São Paulo.

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Caso avance, o Verdão chegará à sua segunda final consecutiva no torneio e a quarta na década.

Onde Assistir Palmeiras x Fluminense

A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo (aberta), GE TV (internet/YouTube) e pelo serviço de streaming Paramount+.

Como o Palmeiras venceu a partida de ida no Maracanã por 2 a 1, a equipe paulista joga por qualquer vitória ou empate para ir à grande final. O Fluminense precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar diretamente; uma vitória tricolor por apenas um gol leva a disputa para os pênaltis.