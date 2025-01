Detran quer mais transferência digital de veículos

Detran tecnológico- Ao trocar de carro, o gerente de logística Laercio dos Santos Junior encontrou pela frente uma combinação de facilidades. Ele conseguiu comprar e vender negociando com a mesma pessoa.

Laercio ficou com um New Fiesta e repassou um Cobalt que já não lhe interessava mais. A transação foi feita com rapidez e em apenas dois minutos: depois de realizada a vistoria nos automóveis, os dois acessaram o aplicativo Poupatempo e fizeram a chamada Transferência Digital de Veículos (TDV), serviço que o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) lançou em março de 2024 para simplificar a transmissão de propriedade de motos e automóveis. Por sua configuração inédita, o serviço conquistou prêmios e público crescente ao longo de 2024.

“O sistema eletrônico reduz o tempo gasto com o processo e os custos com cartório, e também passa segurança por exigir cadastro na plataforma GOV.BR e requerer reconhecimento facial”, diz Laercio, que pretende usar seu New Fiesta no dia a dia e também para pegar a estrada. “Fiz toda a transação pelo celular, no escritório onde trabalho. Não levei três minutos. Antes, perderia um dia com o processo. Em seguida, acessei a Carteira Digital de Trânsito e o veículo já estava no meu nome.”

A rapidez e a segurança da TDV são resultado de um entrelaçamento de tecnologias, que cria a chamada hiperautomação. O uso combinado de diversas soluções em um só produto, como inteligência artificial, blockchain e criptografia, análise de dados em tempo real e construção de pontes entre sistemas diversos como os do Detran-SP e o da Receita Federal, permite a transmissão e processamento de informações em questão de segundos, e com segurança. Ele diminui para minutos – há um caso registrado de apenas 19 segundos – operações que antes levavam dias.

O ineditismo rendeu prêmios à ferramenta, desenvolvida pela Prodesp, a empresa de tecnologia do estado de São Paulo. No final de setembro, a TDV foi a grande vencedora da premiação internacional Gartner Eye on Innovation Awards for Government (Gartner de olho na inovação entre os governos, em tradução livre), promovida pela consultoria Gartner. O Brasil não conquistava um troféu na competição desde 2021, edição que destacou uma ferramenta da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul – em 2020, um aplicativo desenvolvido em parceria pelo Rio Grande do Norte e Bahia ficou entre os finalistas. Em 2024, a premiação teve número recorde de inscritos, segundo a empresa. A escolha foi feita por especialistas.

Além da Gartner e do prêmio Agilidade Brasil, do Agile Trends GOV 2024, o bom desempenho do serviço já chamou a atenção de outra premiação, o Troféu HDI 2024, da qual a TDV foi finalista na categoria Iniciativa de TI ao Cidadão. A cerimônia de premiação aconteceu durante o Expogov Brasília 2024, evento de serviços de TI com foco no setor público, no início de junho.

Disponibilizada pelo aplicativo do Poupatempo Digital, a TDV é um caso que se tornou um paradigma para o próprio Detran-SP, que hoje tem 70% dos seus serviços totalmente digitais. Desburocratizar serviços e elevar o nível da experiência no atendimento são premissas que têm sido perseguidas pelo órgão para acompanhar a evolução que se vê no mundo, com pedidos feitos pelo celular e resolvidos em minutos, a qualquer hora e lugar.

“A ideia de um órgão cartorial ficou no passado. Como agente público, o Detran-SP deve prestar serviços que contribuam para o bem-estar da população, para uma maior qualidade de vida. É isso o que estamos buscando com o investimento em novos recursos e formas de atendimento. A transformação digital, da qual a TDV faz parte, vem para somar a esse esforço, é uma ferramenta de que lançamos mão para atender mais pessoas, em menor tempo, com mais eficiência. É também um caminho sem volta, como indicam as boas experiências dos nossos usuários”, diz Lucas Papais, diretor de Atendimento ao Cidadão do órgão, que é vinculado à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), do estado.

“Eu fiz a transferência em um domingo. No mesmo aplicativo, paguei as taxas de licenciamento e de transferência, e em menos de cinco minutos o carro estava no meu nome. Por esse processo hoje ser digital, é muito cômodo. Posso fazer da minha casa, sem perder horas numa fila”, diz o gerente de redes Anderson David dos Reis, morador de Itu. “Antes, havia uma grande burocracia em um processo que levava dias. Era preciso agendar uma data para ir a um posto de atendimento e aguardar ao menos uma semana pelo resultado. Além do tempo, os custos eram maiores.”

O impacto positivo do serviço é aferido por uma pesquisa de satisfação da Prodesp. De acordo com o levantamento, a aprovação alcança 89%. O pagamento por pix, um fator facilitador, ajuda a explicar o desempenho. Das mais de 33.400 transferências digitais realizadas em 2024, mais de um terço, 13.000, foram feitas com esse método. De agosto a novembro, a TDV atingiu uma média de 5.000 operações por mês, contra 300 nos três primeiros meses. Em dezembro, foram mais de 6.000: de um pequeno patamar de 76 operações em março, a TDV passou a 6.643 no último mês de 2024.

“Fiquei interessado, pesquisei na internet e vi que era fácil de fazer. Levei o carro para a vistoria e, com o laudo na mão, estava liberado para a transferência. Acessei o aplicativo ao mesmo tempo que o comprador. Tudo é feito ali, taxas, verificação de pendências. Em poucos minutos, o carro estava no nome dele”, afirma o diretor de escola Robson Novaes da Silva. “O principal benefício é tempo. Sobra tempo para as atividades do cotidiano, sem que a transferência interfira na sua vida pessoal ou profissional.”

