Dia das Crianças: comércio terá horário especial

O comércio de rua de Santa Bárbara d’Oeste estará atendendo em horário especial nos dias 11 e 12 de outubro, em função do Dia das Crianças. Na sexta-feira as lojas estarão abertas até às 21h e no sábado, feriado nacional, até às 15h.

De acordo com Ricardo Betin, presidente da ACISB (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste), a iniciativa visa oferecer mais tempo para que os consumidores do município e da região possam efetuar suas compras com comodidade.

“O horário estendido oferece às pessoas maior possibilidade de escolha, pois, assim, elas têm tempo para pesquisar e conhecer produtos em vários estabelecimentos”, explica Betin, que prevê bom movimento não só nas lojas do segmento infantil.

“O sábado é um dia tradicional de vendas no varejo, independente de data comemorativa. Abrir a loja no feriado é benéfico tanto para o consumidor quanto para o estabelecimento”, defende.

SERVIÇO:

Horário Especial do Comércio Dia das Crianças

Sexta-feira (11/10) das 9h às 21h

Sábado (12/10) das 9h às 15h

Local: Comércio de rua (Centro e bairros)

Mais informações: (19) 3499-1244

