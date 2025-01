Docente de Gastronomia do Senac, que integra o Sistema Fecomércio, dá dicas para aproveitar o Carnaval com saúde e energia

O Carnaval está se aproximando, e com ele, o clima contagiante de quem não vê a hora de cair na folia! Em Belo Horizonte, a festa vai acontecer oficialmente entre 15 de fevereiro e 9 de março de 2025. Mas, para os foliões mais animados, a diversão já começou. Já é possível curtir o clima festivo de ensaios e eventos pré-carnavalescos.

Para aproveitar a folia sem prejudicar a saúde, é preciso ter alguns cuidados com a alimentação e a hidratação. Hellen Oliveira, docente da área de Gastronomia do Senac em Betim, dá dicas para quem quer manter a disposição durante os desfiles de bloquinhos e das escolas de samba.

“É essencial estar preparado para um dia de muita animação e movimento. Por isso, evite comidas pesadas ou em grandes quantidades. E prefira opções nutritivas como frutas, sanduíches naturais e iogurtes”, orienta a especialista.

A hidratação também é fundamental, especialmente para quem vai ficar exposto ao sol por várias horas. “Tenha com você uma garrafinha de água e, se possível, bebidas isotônicas para repor os sais minerais”, reforça.

Hellen destaca a importância de consumir durante a folia alimentos ricos em carboidratos, em especial os integrais como pão, arroz e macarrão e integral, pois fornecem energia de forma gradual e dão maior sensação de saciedade. “Além das frutas, que fornecem vitaminas e minerais necessários para o bom funcionamento do organismo”, salienta.

A docente alerta ainda para os perigos do consumo excessivo de álcool e produtos gordurosos. “É importante equilibrar a ingestão de bebidas alcoólicas com água e optar por alternativas mais leves e saudáveis, como frutas secas, amendoim torrado e biscoitos integrais”, sugere.

