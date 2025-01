O empresário americanense Milton Antonio Stradiotto Junior, de 50 anos, morreu esta quarta-feira. Ele teve uma embolia pulmonar e não resistiu.

Chegou a ser internado no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”.

Ele era herdeiro de uma das famílias mais tradicionais de Americana.

Seu pai, Milton, era um dos fundadores da República do São Vito, grupo político que foi influente na cidade no final do século passado e na primeira década deste.

Junior Stradiotto deixa dois filhos.

A família tinha uma gráfica na av Sete de Setembro.

O horário do velório ainda não foi definido.

O NM externa os pêsamos a família e amigos.

