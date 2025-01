Fundo Social recebe 84 quilos de alimentos do evento “Salve Errejota”

Mais notícias da cidade e região

O Fundo Social de Solidariedade de Americana recebeu a doação de 84 quilos de alimentos arrecadados no evento “Salve Errejota”, realizado em 21 de dezembro, no espaço Gran Aster Eventos.

Os itens, como feijão e farinha de trigo, entre outros, vão ajudar a compor os kits de alimentos montados pelo Fundo Social e destinados às famílias em situação de vulnerabilidade do município.

A presidente do órgão, Lionela Ravera Sardelli, falou sobre a importância das doações e agradeceu aos organizadores e colaboradores.

“Os alimentos arrecadados serão muito importantes para complementarmos os kits que destinamos às famílias que mais precisam do município. Agradeço aos organizadores do evento e a todos que contribuíram com as doações”, disse Lionela.

Em 2024, o Fundo Social destinou mais de 58 toneladas de alimentos às famílias em situação de vulnerabilidade e 10,6 toneladas às entidades assistenciais, além de 2,8 mil litros de leite.

O Fundo Social recebe doações que podem ser entregues em sua sede, na Rua das Poncianas, 930B, no Jardim Glória. O órgão funciona de segunda a quinta-feira, das 8h às 16h, e às sextas, das 12h às 16h. Para mais informações, o telefone é (19) 3405-4772.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP