Torresmofest chega a Santa Bárbara em fevereiro

Santa Bárbara d’Oeste recebe entre os dias 06 e 09 de fevereiro o Torresmofest, o maior festival gastronômico do Brasil, que já realizou mais de 480 edições em diversos estados brasileiros e reuniu mais de 8 milhões de visitantes. O evento, que acontecerá no estacionamento do Tivoli Shopping e acontece sempre das 12h às 23h com entrada gratuita para o evento.

Serão mais de 25 expositores, todos com algum prato criado a partir da carne suína, como leitão à pururuca, torresmo de rolo, costela suína, pernil e pancetta. Como convidado de honra, o chef Adan Garcia, que, desde a primeira edição, oferece nos eventos seus premiados pratos: Baião de Dois e Arroz de Carreteiro.



Os amantes da gastronomia poderão ainda degustar costela fogo de chão, lanches de costela, batatas, hambúrgueres e uma imensa variedade de doces. Os pratos custam a partir de R$35. Para acompanhar, chopp artesanal, drinks e uma programação musical diversa trazendo os melhores covers de bandas nacionais e internacionais. São aguardados de 25 a 30 mil visitantes e o consumo de 15 toneladas de carne suína. Confira a programação completa:

QUINTA-FEIRA (06)

20h – Cover Jota Quest – Planeta J

SEXTA-FEIRA (07)

20h – Tributo aos Mamonas – Cólica Renal

SÁBADO (08)

17h – Junior Parente – Sambinha Acústico

20h – Especial Paralamas do Sucesso – Woody e os Selvagens

DOMINGO (09)

13h30 – Samara Bueno – Voz e Violão

16h30 – Especial Bruno Mars – The Mars Tributo

19h30 – Cover Queen – Bohemian Rock

Sobre o Festival:

Além de São Paulo, o festival já contou com edições em Brasília, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Alagoas e Bahia. E, para 2025, a turnê do Torresmo Fest já deu largada e programa realizar mais de 90 edições ao longo do ano.

Pioneiro e o maior festival de torresmo do país, o evento conta com uma estrutura robusta e, atualmente, consegue estar em duas praças diferentes no mesmo final de semana.

SERVIÇO

🥓Torresmofest

📌De 06 a 09 de fevereiro

⏰ Das 12h às 23h

📍Tivoli Shopping (R. do Ósmio, 699 – Vila Mollon IV, Santa Bárbara d’Oeste – SP)

🤑 Entrada gratuita

🐶 Pet Friendly

🎤 Músicas Ao Vivo

Informações: @torresmofest