Quase 10 anos depois de ter sido cassado por erros na reeleição de 2012, o ex-prefeito Diego De Nadai tenta voltar com reais chances à política de Americana.

Ele terá na irmã Talitha De Nadai a real chance de ter uma cadeira na Câmara de Americana e ensaiar seu retorno para o jogo político da cidade.

De fenômeno político à grande decepção (inclusive para si), Diego fez o 1o e ousado ensaio de volta em 2020 com Talitha disputando a prefeitura. Ela ficou em 4o lugar mas muito distante dos 3 primeiros.

E seu partido ainda não conseguiu fazer vereador na ocasião.

Talitha ainda quase foi candidata a deputada ‘estreando’ em 2014, mas o processo de cassação de DDN e a crise na prefeitura mataram o sonho.

Diego vai vingar?

O ex-prefeito tem se mostrado empolgado com o processo eleitoral e tem dito que vai para a rua ajudar Talitha e também a candidata a prefeita Giovana Fortunato (PDT). Apesar de manter boa relação com o governo Chico Sardelli (PL) e muito de seus assessores, Diego vai pro jogo no campo da oposição.

